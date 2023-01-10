Ольга Зарубина возвращается к Малинину спустя двадцать лет

Победительница проекта «Суперстар! Возвращение» Ольга Зарубина всерьез планирует спеть дуэтом со своим первым мужем.

Популярность 64-летней певицы сейчас вновь набирает обороты.

У одногодка Александра Малинина с карьерой тоже порядок. Состоится ли дуэт?

Об этой возможности сама Ольга говорит так:

Мне кажется, наша совместная песня расставила бы все точки на «i» и прекратила бы полоскание грязного белья в наш адрес. Я только за мир и любовь, а музыка творит чудеса.

Поклонники артистки тут же усмотрели в этих словах прозрачный намек на воссоединение. Правда, в отличие от холостой на сегодняшний день Зарубиной, у Александра есть супруга.

Зато в Штатах растет и хорошеет законная дочь Зарубиной и Малинина Кира, ее воспитанием до недавнего времени занимался второй супруг певицы Владимир Зарубин.

Сейчас девушка собирается выйти за некоего многодетного американца. Самое время ее звездному биологическому отцу сказать свое веское слово…