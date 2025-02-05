Жена Александра Буйнова отреагировала на сообщения о лечении певца от рака

Жена народного артиста РФ Александра Буйнова отреагировала на сообщения о якобы лечении музыканта от рака. Ее слова приводит NEWS.ru.

Как призналась Елена Буйнова, ей не интересно слушать о новых публикациях о якобы лечении ее супруга. Она уточнила, что на эту тему «нечего разговаривать».

«Уже не интересно это все слушать. Опять написал? Ну пусть пишут, уже невозможно. Вы нормальные люди? Третий раз пишут за месяц, нечего разговаривать, даже не хочу ничего объяснять. Люди деньги зарабатывают, что они делают? Не знаю», — заявила женщина.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что лечение от рака Александра Буйнова будет оплачено государством. 74-летнему исполнителю прописали полугодовой курс лекарств общей стоимостью в 1 млн рублей. На врачебном консилиуме онкологов звезде назначили новый курс гормонотерапии, и теперь его будут лечить препаратом с действующим веществом даролутамид, одна пачка которого стоит от 140 до 180 тысяч рублей.

Незадолго до этого Александр Буйнов рассказал, как проиграл машину в карты.