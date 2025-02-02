Александр Буйнов рассказал, как проиграл машину в карты

1 февраля Льву Лещенко исполнилось 83 года. В этот день народный артист РСФСР презентовал свой фильм «О первой любви». На мероприятии побывал Александр Буйнов, который вспомнил о забавном случае, произошедшем на глазах исполнителя.

В начале 1980-х молодой Буйнов любил азартные игры. Однажды артист на глазах у Лещенко проиграл в карты одному из музыкантов целую машину стоимостью около пяти тысяч рублей.

«Музыкант оказался аферистом — играл он на две руки. А я никогда в карты не играл, но я просто завелся, вошел в азарт. С тех пор я не играю ни в карты, ни в другие азартные игры», — приводит слова Буйнова Пятый канал.

Но Александру удалось вернуть просаженные шулерам деньги. Один парень посоветовал певцу играть в блеф, будто у него очень хорошие карты. В итоге артист отыграл эти пять тысяч рублей — тогда на эти деньги можно было купить квартиру. Плюсом исполнителю досталось еще пятьсот рублей и на этом он решил закончить. Музыкант требовал продолжать, но Буйнов остался при своем и отправился праздновать в ресторан.

Недавно Александру Буйнову провели операцию после травмы позвоночника. Сейчас артист уже дома, врачи порекомендовали ему снизить физические нагрузки и заниматься лечебной физкультурой. Известно, что он уже готовится к сольному концерту, который состоится 6 апреля.