«Желаю Отару только здоровья»: Лель прокомментировала иск, направленный онкобольному Кушанашвили

Катя Лель прокомментировала свой иск, направленный Отару Кушанашвили.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» заявила, что обратилась за защитой своих прав в суд еще весной этого года, то есть когда не было известно о болезни журналиста. Лель оскорбилась из-за высмеиваний Кушанашвили: он усомнился в ее общении с инопланетянами. Певица заявила, что журналист задел такими высказываниями, поэтому она требует выплатить 6,5 млн рублей. Артистке важно отстоять свои честь и достоинство.

Катя вышла на связь после публичных осуждений в ее сторону о том, что она желает отсудить деньги у человека, пытающегося побороть рак. Лель обратилась к подписчикам с просьбой перестать манипулировать здоровьем журналиста. Она пожелала скорейшего выздоровления Кушанашвили, но подчеркнула, что надеется на свое успешное прохождение данного испытания.

«Я желаю Отару только здоровья! Прошу не манипулировать и не провоцировать данную ситуацию. Иск был еще в марте месяце, сразу после выхода декабрьского выпуска программы Отара, задолго до его болезни. Есть более значимые явления и аспекты человеческих отношений — не деньги, слава, признание, что-то более сакральное и глубокое — любовь и принятие...», — сообщила Лель у себя в блоге.

Ранее мы писали о том, что Отар Кушанашвили обратился к певице Кате Лель.

Также сообщалось, что Юлиан посоветовал общающейся с пришельцами Кате Лель обратиться к специалистам.