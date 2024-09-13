«Приводи меня в пример своим инопланетным друзьям»: Отар Кушанашвили обратился к Кате Лель

Телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал решение певицы Кати Лель судиться с ним из-за слов о том, что она «выжила из ума». Он выразил уверенность, что проблема многих российских артистов в том, что у них отсутствует чувство самоиронии.

«Проблема артистов наших в том, что они вовсе лишены чувства юмора. У меня было 26 судов — выиграю и этот. Впереди у меня операция, о чем мне нужно думать. Я есть глыба — вот, что следует знать Кате Лель и восхищаться мной. Приводи меня в пример своим инопланетным друзьям», - заявил Отар в своем Telegram-канале.

Кушанашвили также отметил, что Катя Лель может верить в инопланетян, если она хочет. Но при этом никто не может запретить ему смеяться над этим.

Телеведущий констатировал, что раньше дружил с Катей, но уже достаточно давно с артисткой что-то произошло.

«Уверяю вас, я способен за себя постоять. Я и сюда пойду, и туда пойду, где нужно отстоять свои честь и достоинство», - заключил Отар.

Ранее Катя Лель обратилась в суд. Он требует, чтобы заявление журналиста Отара Кушанашвили признали оскорбительным. Тот выразил сомнения в том, что исполнительница общается с инопланетянами, и назвал ее выжившей из ума.