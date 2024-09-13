Юлиан разозлился из-за вопроса о Кушанашвили и отправил Катю Лель к врачам

Катя Лель подала в суд на больного раком Отара Кушанашвили после его резких слов в ее адрес. Журналист высмеял заявление певицы о том, что она общается с инопланетянами. По поводу спора звезд высказался артист Юлиан, которого вывел из себя вопрос про болезнь звезды.

Юлиан разбушевался, услышав вопрос про Отара Кушанашвили. Певец сказал: «Я врач или кто?» и поспешил в гримерку.

Успокоившись, артист пояснил, что не любит обсуждать диагнозы публичных людей. Он не может сказать, откуда у певца появилась болезнь. Звезды шоу-бизнеса мало следят за своим здоровьем, отметил Юлиан.

Артист прокомментировал и недавние новости о споре Кати Лель с журналистом. По его словам, суд решит, кто прав, а кто виноват. Однако Юлиан подверг сомнению, что иск звезды удовлетворят, узнав о ее связях с инопланетянами.

«Но если у неё какие-то вопросы с инопланетянами, то надо обращаться не в суд, а к соответствующим специалистам. Они помогут во всём разобраться», — приводит слова Юлиана mk.ru.

Певец пожелал Отару скорейшего выздоровления и победы над болезнью.

Напомним, в Сети появилась информация, что Катя Лель требует с Отара Кушанашвили 6,5 млн рублей. Но позже адвокат знаменитости опровергла эту информацию.