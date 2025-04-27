«Желаю быть на высоте»: жена Михайлова трогательно обратилась к нему по особому поводу

Жена Стаса Михайлова трогательно обратилась к нему в по особому поводу.

Сегодня народный артист России празднует День рождения: ему исполнилось 56 лет. В честь этого супруга певца Инна опубликовала в личном блоге снимки, на которых запечатлен именниник и поздравила его.

Супруга Михайлова подчеркнула, что она восхищается своим возлюбленным: несмотря на возраст, Стас все также полон энергии и сил. Также Инна призналась, что ее все еще поражает талантливое исполнение мужа.

«И не перестаешь нас удивлять своим талантом, который дал тебе господь. Желаю быть всегда быть на высоте, преодолевать все преграды с легкостью и уверенностью. Пусть рядом будут только верные и искренние друзья! Свети еще ярче, наше солнце. А твоя мудрость и харизма по-прежнему вдохновляла окружающих!» — высказалась Инна в социальных сетях.

Друзья и коллеги по цеху сразу же принялись поздравлять Михайлова под публикацей его жены: «С днем рождения нашего дорогого Стаса!», «Счастья!», «Стас все моложе с каждым годом, поздравляю», «У вас отличная семья, Стас, берегите ее. С праздником!». Кроме того, полокнники Михайлова подчеркнули, что нет ни одного исполнителя, который был бы лучше него.

Супруга Стаса показала. какой сюрприз она устроила мужу: в комнате повсюду были расставлены алые розы и воздушные шары в форме сердец.

Напомним, что звездная пара познакомилась друг с другом в 2006 году, а спустя пять лет решила связать себя узами брака.

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