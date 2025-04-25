«Должен сам споткнуться»: Стас Михайлов рассказал о новой девушке 24-летнего сына

Стас Михайлов допустил, что ему может не понравиться девушка 24-летнего сына. Артист рассказал о личной жизни наследника корреспонденту сайта «Страсти».

В Москве состоялся концерт «Золотые хиты» от МУЗ-ТВ, который посетили многие звезды, в том числе и Стас. Выйдя на красную дорожку, артист заговорил о личной жизни сына. Как выяснилось, Никита перестал быть холостяком. Михайлов допустил, что новая девушка сына может ему не понравиться, однако он не будет лезть в их отношения. Певец считает, что Никита «должен сам споткнуться, встать и пойти дальше», получив опыт.

«Здесь нужно мягко-мягко. Это его жизнь», — высказался Стас.

Артист признается, что пока видел избранницу Никиты лишь на фотографиях. Однако скоро у него состоится концерт в Сочи, после которого сын обещал его познакомить с девушкой.

«В мае будет концерт в Сочи, приеду и как раз посмотрю на девушку. Папа посмотрит», — резюмировал он.