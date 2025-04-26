«Ты — герой»: певица Валерия публично обратилась к невестке после рождения внука

Валерия публично обратилась к невестке после рождения внука и назвала ее героем.

Недавно стало известно, что сын певицы Арсений Шульгин и Лиана стали родителями второй раз: на свет появился мальчик, которому дали имя Мирон.

После новостей о пополнении в семье артистка в личном блоге трогательно обратилась к к сыну и невестке, поблагодарив их за рождение внука.

«Какое же сегодня настроение! В этот мир пришел еще один человек, наш внук Мирончик. У нас счастье до небес. Лианочка, ты — герой. Арсений — отец мечты. Спасибо вам за это чудо», — написала певица в социальных сетях.

Близкие друзья, родственники и коллеги по шоубизнесу поздравили артистку под публикацией в сцоиальных сетях: среди них оказалась также и Любовь Успенская.

Напомним, что Арсений и Лиана Шульгины уже воспитывают дочь Селин, которая любит проводит время со звездной бабушкой.

Ранее мы писали о том, что невестка Валерии рассказала о реакции певицы и Иосифа Пригожина на ее беременность.

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