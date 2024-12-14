«Желание быть дома, когда Региши нет»: Влад Топалов назвал свою семью нестандартной

Влад Топалов называл свою семью нестандартной по причине того, что дети чаще видятся с отцом, нежели с матерью.

Артист признался, что старается поменьше работать и побольше бывать дома рядом с сыновьями. По словам Топалова, он понимает, что детям нужны родители, из-за чего пытается заменять Регину, когда та занята на работе.

«У всех моих товарищей модель семьи немножко другая, стандартная: папа работает, мама дома с детьми. А у нас не так. У нас мама порой еще меньше дома находится, чем папа. Я чувствую свою обязанность и желание быть дома, когда Региши нет. У меня с этим нет проблем. Деткам нужны родители», — говорит исполнитель в подкасте Елены Езоповой.

Однако певец также и не скрывает, что иногда ему не хватает рабочего процесса, так как без дела, способного обеспечить семью, он считает себя незначимым. Влад признался, что только с появлением детей он осознал, насколько для мужчины важна самореализация, и что работа не может быть нечто второстепенным.

Также Топалов подчеркнул, что как только он начал внутри истинно самореализовываться, у него резко изменились отношения в лучшую сторону и с женой, и с детьми, и с родителями.

Ранее мы писали о том, что 5-летний сын Регины Тодоренко получил серьезную травму.

Также сообщалось, что известна выручка бизнеса Влада Топалова на криптовалюте.