«Пришлось накладывать швы»: 5-летний сын Регины Тодоренко получил серьезную травму

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что ее 5-летний сын Михаил получил травму головы. Ребенка пришлось везти в больницу, чтобы зашить рану.

В своем блоге Регина поделилась кадрами из клиники, на которых запечатлен мальчик, лежащий на кушетке в процедурной. Его отец, певец Влад Топалов, в это время находился рядом и гладил ребенка по ноге, чтобы успокоить.

«Когда тебе отправляться в командировку в Китай на две недели, а твой старший сын разбил голову, и пришлось накладывать швы», — пожаловалась Тодоренко, рассуждая, как тяжело быть работающей матерью.

Телеведущая не рассказала подробностей произошедшего с сыном, а также не раскрыла его состояние после травмы.

Ранее Регина Тодоренко рассказала об отношениях с мужем Владом Топаловым. Как призналась артистка, периодически они переживают кризисы, однако супругам удается их разрешить.