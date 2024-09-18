Известна выручка бизнеса Влада Топалова на криптовалюте

Певец Влад Топалов выручил на бизнесе по криптовалюте 237 млн рублей. Соответствующие данные приводит Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, Топалов занялся инвестициями в 2020 году. Он открыл ООО, а в соцсетях рассказывал, что будет работать с криптовалютой.

За 2023 год компания выручила 237 млн – прибыль составила 126 млн. Певец заплатил с этой суммы налог в размере 11 млн, еще 5,9 млн направил в ВМС и ПФР.

Ранее сообщалось, что жена Топалова Регина Тодоренко сделала стрижку каре. В Сети заговорили, что это связано с переменами в ее личной жизни. Однако телеведущая опровергла, будто это вызвано разводом. Регина решилась на кардинальную смену имиджа перед поступлением в вуз.