Опубликовано 18 сентября 2024, 16:561 мин.
Известна выручка бизнеса Влада Топалова на криптовалюте
«Звездач»: выручка бизнеса Влада Топалова на криптовалюте составила 237 млн.
© Starface.ru
Певец Влад Топалов выручил на бизнесе по криптовалюте 237 млн рублей. Соответствующие данные приводит Telegram-канал «Звездач».
По информации источника, Топалов занялся инвестициями в 2020 году. Он открыл ООО, а в соцсетях рассказывал, что будет работать с криптовалютой.
За 2023 год компания выручила 237 млн – прибыль составила 126 млн. Певец заплатил с этой суммы налог в размере 11 млн, еще 5,9 млн направил в ВМС и ПФР.
Ранее сообщалось, что жена Топалова Регина Тодоренко сделала стрижку каре. В Сети заговорили, что это связано с переменами в ее личной жизни. Однако телеведущая опровергла, будто это вызвано разводом. Регина решилась на кардинальную смену имиджа перед поступлением в вуз.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия Караева