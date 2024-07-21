«Жду, когда все окончательно сопьются»: Наталья Штурм съязвила на тему концерта Глюкозы

Концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске наделал много шума в СМИ. Артистка появилась на сцене в неадекватном состоянии — она еле держалась на ногах и путалась в словах песен. На скандальное выступление звезды отреагировала певица Наталья Штурм.

Исполнительницу, которая сейчас находится на отдыхе, позабавила эта ситуация. Певица надеется вновь вернуть былую славу и, пользуясь случаем, высказалась на злобу дня.

«А я жду, когда все окончательно сопьются, снаркоманятся — и тут выхожу я, вся в белом и пою песню „Школьный роман“!», — сказала знаменитость в социальных сетях.

28 июня артистке исполнилось 58 лет. День рождения Наталья решила отметить на морском побережье. В праздничный день она сначала отправилась на пляж, а после в кругу семьи пообедала в ресторане морепродуктов.

Напомним, Глюкоза во время концерта в Красноярске не попадала ноты песен, пела строчки с матом и в целом была странной. Судя по опубликованному видео, артистка, возможно, находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, предполагают зрители. На артистку ополчились не только фанаты. С ней собирается судиться продюсер Максим Фадеев, а глава ФПБК Виталий Бородин хочет лишить звезду выступлений.