«Приехали обедать в ресторан»: Наталья Штурм рассказала, с кем отмечает свой день рождения на побережье Черного моря
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Певица Наталья Штурм поделилась с сайтом «Страсти» подробностями празднования дня рождения. Исполнительнице хита «Окончен школьный роман» 28 июня исполнилось 58 лет.
В настоящее время Наталья отдыхает на морском побережье. В праздничный день она сначала отправилась на пляж, а после в кругу семьи пообедала в ресторане морепродуктов.
«Приехали обедать в ресторан морепродуктов всей семьей: я, дочка, Данечка, Даниэль и Николас», - сказала певица в ответ на вопрос о том, как она отмечает свой праздник.
Наталья не уточнила, на каком курорте она находится, но подчеркнула, что путешествует по разным странам и сейчас отдыхает на берегу Черного моря.
Ранее Наталья Штурм сообщила о появлении шишек на животе после липосакции, которую сделала 9 августа 2023 года. Артистка прошла необходимое обследование, у нее взяли пункцию.