«Приехали обедать в ресторан»: Наталья Штурм рассказала, с кем отмечает свой день рождения на побережье Черного моря

Певица Наталья Штурм поделилась с сайтом «Страсти» подробностями празднования дня рождения. Исполнительнице хита «Окончен школьный роман» 28 июня исполнилось 58 лет.

В настоящее время Наталья отдыхает на морском побережье. В праздничный день она сначала отправилась на пляж, а после в кругу семьи пообедала в ресторане морепродуктов.

«Приехали обедать в ресторан морепродуктов всей семьей: я, дочка, Данечка, Даниэль и Николас», - сказала певица в ответ на вопрос о том, как она отмечает свой праздник.

Наталья не уточнила, на каком курорте она находится, но подчеркнула, что путешествует по разным странам и сейчас отдыхает на берегу Черного моря.