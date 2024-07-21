Еле держалась на ногах, пела с матами: красноярцы пришли в ужас от выступления Глюкозы

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) чуть не сорвала концерт на Дне металлурга в Красноярске. Фанаты заметили, что артистка вышла на сцену в странном состоянии.

Как сообщает NGS24, звезда не попадала ноты во время исполнения песен, трогала себя, пела строчки с матом и в целом была странной. Судя по опубликованному видео, артистка, возможно, находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, предполагают зрители.

«Человек явно не в трезвом состоянии, причем, как я считаю, точно не алкогольное.<...>Поведение просто неадекватного человека», — рассказывает читательница издания.

Артистку, по словам зрителей, «развезло» в ходе концерта. Зрители ушли, не дожидаясь его окончания, и были в полном шоке.

Ионова-Чистякова стала популярна благодаря Максиму Фадееву, написавшему для нее хиты «Невеста» и «Шуга». После скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой продюсер отказался от дальнейшего сотрудничества с Натальей. Более того, он анонсировал перезапуск проекта. Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказывал, что оставшаяся без псевдонима артистка получает за корпоратив около 20-30 тысяч евро (2-3 млн рублей —прим. «Страсти»).

Недавно звезда рассказала о творчестве 17-летней дочери Лидии. Она отметила, что является настоящей фанаткой наследницей и во всем ее поддерживает. Глюкоза во всем защищает Лидию и даже разрешает ей курить.