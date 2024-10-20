«Ждем уже всю жизнь»: Муцениеце заявила, что Прилучный не вернул ей сына после суда

Павел Прилучный все еще не вернул сына Агате Муцениеце после суда.

После недавнего судебного заседания по делу о месте жительства 11-летнего Тимофея суд вынес временное решение в пользу артистки и заявил, что ребенок пока должен жить с мамой. Теперь право опеки над сыном остается за Агатой, но это лишь до вынесения окончательного вердикта. Однако сам Павел, кажется, отступать не собирается.

Муцениеце в своем блоге опубликовала кадр, на котом запечатлен Тимофей в обнимку с младшей сестрой Мией. Артистка намекнула на то, что уже давно ждет встречи со старшим наследником, но он все еще предпочитает проводить время с отцом.

«Ощущение, что ждем уже всю жизнь», — подписала снимок Агата.

Ранее, уставшая от разборок Муцениеце, обратилась к бывшему мужу с просьбой прекратить судебные разбирательства по поводу детей. Она призвала Павла к благоразумию, ведь сейчас Тимофею нужно вернуться в обычную жизнь, которая протекает рядом с мамой.

Агата надеется на скорейшее разрешение данного конфликта. Она также боится потерять контакт с детьми из-за Прилучного, так как уверена, что именно он настраивает Тимофея и Мию против родной матери.

Ранее мы писали о том, что Павел Прилучный вернул Агате Муцениеце дочь после ее возвращения из Испании.

Также сообщалось, что актриса Екатерина Семенова пожаловалась на детей, которые не дарят ей внуков.