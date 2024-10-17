Актриса Екатерина Семенова пожаловалась на детей, которые не дарят ей внуков. Об этом сообщает Леди Mail.

53-летняя актриса Екатерина Семенова воспитала двух детей — сына Никиту, которому 33 года и 27-летнюю дочь Марию. Как рассказала артистка, сейчас в личной жизни ее детей все хорошо, она уже познакомилась с их вторыми половинками. Однако пока вместо внуков Семеновой наследники подарили собаку.

«Подаренная детьми 3 года назад собака, кстати, стала моим хозяином: вьет из меня веревки и делает со мной все, что хочет. Но внуков продолжаю ждать», — рассказала она.

По словам знаменитости, когда она заводит разговор о внуках с детьми, те лишь отмахиваются.

«Я очень хочу внуков, но пока меня никто ими не радует. И когда я в последний раз сказала детям, что следовало бы в этом плане поторопиться, они мне ответили — отстань, мол, мы тебе уже собаку купили, вот ею и занимайся», — рассказала актриса.

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