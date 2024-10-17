Павел Прилучный вернул Агате Муцениеце дочь после ее возвращения из Испании. Актриса поделилась кадрами с наследницей в соцсети.

Павел и Агата выясняют в суде, с кем останется после развода 11-летний сын. По словам актрисы, Тимофей уже давно живет с отцом и отказывается от общения с ней. Собираясь в отпуск, Агата боялась отпускать дочь к Павлу. Экс-супруга Прилучного переживала, что может потерять и дочь. Однако, вернувшись из Испании, актриса обнаружила Мию дома. Девочка встретила Агату с букетом роз и приветственным плакатом с подписью: «Мама, с приездом!».

«Это что такое? Как здорово, спасибо тебе, мой котик любимый! Моя девочка», — трогательно обратилась актриса к наследнице.

В свою очередь, звездная мама подарила дочке брендовую сумку.

Ранее Агата Муцениеце оказалась в центре забастовки в Испании. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 43-летний актер Стас Ярушин тайно стал отцом в третий раз.