«Ждем тебя»: Александр Петров впервые станет папой

Одной из первых на публикацию отреагировала Лиза Моряк, которая недавно узнала пол второго ребенка. Актриса поздравила пару и написала: «Ждем».

Ранее актер Александр Петров рассказал об ощущениях спустя год после свадьбы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 29-летняя беременная Лиза Моряк была «в шоке», узнав пол будущего ребенка.