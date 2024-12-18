НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 декабря 2024, 15:32
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«Ждем тебя»: Александр Петров впервые станет папой

35-летний актер Александр Петров сообщил о беременности жены Виктории.
«Ждем тебя»: Александр Петров впервые станет папой

© Starface.ru

35-летний актер Александр Петров сообщил о беременности жены Виктории. Петров поделился радостной новостью в соцсети.

В личном блоге Петрова появилось семейное фото с женой. На снимке актер обнимает со спины округлившийся живот Виктории. Александр лаконично подписал кадр: «Ждем тебя».

Подобной публикацией Петров подтвердил слухи о беременности жены, которые «ходили» по Сети с осени. При этом актер не стал уточнять ни пол ребенка, ни ориентировочную дату родов.

«Ждем тебя»: Александр Петров впервые станет папой

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Одной из первых на публикацию отреагировала Лиза Моряк, которая недавно узнала пол второго ребенка. Актриса поздравила пару и написала: «Ждем».

Ранее актер Александр Петров рассказал об ощущениях спустя год после свадьбы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 29-летняя беременная Лиза Моряк была «в шоке», узнав пол будущего ребенка.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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