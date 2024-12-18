«Ждем тебя»: Александр Петров впервые станет папой
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35-летний актер Александр Петров сообщил о беременности жены Виктории. Петров поделился радостной новостью в соцсети.
В личном блоге Петрова появилось семейное фото с женой. На снимке актер обнимает со спины округлившийся живот Виктории. Александр лаконично подписал кадр: «Ждем тебя».
Подобной публикацией Петров подтвердил слухи о беременности жены, которые «ходили» по Сети с осени. При этом актер не стал уточнять ни пол ребенка, ни ориентировочную дату родов.
Одной из первых на публикацию отреагировала Лиза Моряк, которая недавно узнала пол второго ребенка. Актриса поздравила пару и написала: «Ждем».
Ранее актер Александр Петров рассказал об ощущениях спустя год после свадьбы. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что 29-летняя беременная Лиза Моряк была «в шоке», узнав пол будущего ребенка.