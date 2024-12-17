«Сказать, что я в шоке, — ничего не сказать!»: беременная Лиза Моряк поразилась, узнав пол будущего ребенка

Беременная актриса Лиза Моряк вышла на связь после гендерной вечеринки, на которой они с мужем узнали пол будущего ребенка. В личном блоге звезда фильма «Онегин» призналась, что была шокирована, узнав, что они с Сариком Андреасяном ждут вторую дочь.

Накануне актриса и режиссер устроили гендер-пати и сообщили, что у них родится вторая дочь. После мероприятия 29-летняя Лиза Моряк поделилась эмоциями, заявив, что была «в шоке» от итога вечеринки. По словам знаменитости, ее «подвела интуиция», поскольку она думала, что ждет сына.

«Друзья, сказать, что я в шоке, — ничего не сказать! Я действительно не знала, кто у нас будет, с учетом того, что столкнулась с токсикозом и вообще новыми ощущениями… Предполагала, что это будет мальчик! Мне многие говорили, что я похорошела, ведь девочки забирают красоту мамы, но в итоге в животе живет та еще бандитка. И интуиция меня подвела…» — поделилась Лиза Моряк.

Напомним, пара состоит в браке с 2022 года. В феврале 2023 года у Лизы Моряк и Сарика Андреасяна родилась дочь Элизабет. 18 ноября звезда «Онегина» поделилась с подписчиками радостной новостью о том, что они с супругом ждут второго ребенка. Накануне артистка и режиссер организовали гендер-пати в одном из кинотеатров Москвы и раскрыли, что ждут вторую дочь.

Ранее сообщалось о том, что беременная Лиза Моряк столкнулась с критикой из-за изменившейся фигуры.