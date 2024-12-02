«Так и должно быть»: Александр Петров рассказал об ощущениях спустя год после свадьбы

Актер Александр Петров заявил, что спустя год после свадьбы испытывает «прекрасное, чудесное состояние». Подробностями он поделился в интервью WomanHit.ru.

У знаменитости поинтересовались, как он ощущает себя в статусе супруга, будучи год как женат.

«Совершенно новый этап в моей жизни. Я счастлив», - сообщил Петров.

Актер рассказал, что с появлением в его жизни Виктории Антоновой стал больше времени проводить с семьей. Также Петров рассказал, что вычислил жену по первому взгляду.

«Мне кажется, что только так и должно быть. Человек сразу понимает, что это его. Я свято верил, что моментально узнаю свою будущую жену, так и случилось», - признался актер и процитировал поэта Сергея Есенина, который тоже писал, что «все начинается со взгляда».

Петров говорит, что совпадает с женой во вкусах, мыслях, философских взглядах. При этом они различны в эмоциональных проявлениях.

«Мы год женаты, а это чувство лишь усиливается. Мне кажется, это как раз основополагающая штука — нам не хочется друг от друга отдыхать», - заявила актер.

2 декабря сообщалось, что он кардинально сменил образ и побрился налысо.