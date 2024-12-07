«Ждали результатов анализов»: что происходит с Борисом Щербаковым, госпитализированным с сотрясением мозга

Сын Бориса Щербакова раскрыл подробности состояния госпитализированного актера. В беседе с Газета.Ru Василий Щербаков заявил, что артист идет на поправку и «уже намного лучше выглядит».

«Был сейчас у него в больнице, ждали результатов анализов. Врачи подтвердили, что все поправимо. Повреждения в основном косметического характера, он выглядит уже намного лучше. Уверен, что зрители увидят его снова уже очень скоро», — рассказал сын Бориса Щербакова.

Напомним, 5 декабря в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации 74-летнего актера. Сообщалось, что Борис Щербаков упал и ударился головой, в результате чего был доставлен в одну из московских больниц. Врачи диагностировали народному артисту России сотрясение мозга и перелом лицевой кости. Как уточнялось, он находился в нейрохирургическом отделении.

Ранее сообщалось о том, что попавшему в больницу Борису Щербакову планируют снять швы в середине декабря.