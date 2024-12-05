НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 декабря 2024, 17:35
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74-летний актер Борис Щербаков попал в больницу с сотрясением мозга

Baza: актер Борис Щербаков попал в больницу с сотрясением мозга после падения.
74-летний актер Борис Щербаков попал в больницу с сотрясением мозга

© Starface.ru

74-летний актер Борис Щербаков попал в больницу. У него диагностировали сотрясение мозга и перелом костей лицевого скелета.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, вечером 4 декабря актер упал и ударился головой. Ему вызвали скорую. Щербакова срочно доставили в больницу.

Он лежит в отделении нейрохирургии. Актер находится в сознании.

Отмечается, что два месяца назад народный артист России попадал в больницу. У него был сердечный приступ.

В сентябре сообщалось, что состояние Щербакова ухудшилось после смерти актера Романа Мадянова. Трагическая новость подкосила здоровье артиста.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Лилия Караева
Теги:
Борис Щербаков
больница
Сотрясение мозга