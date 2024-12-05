74-летний актер Борис Щербаков попал в больницу с сотрясением мозга

74-летний актер Борис Щербаков попал в больницу. У него диагностировали сотрясение мозга и перелом костей лицевого скелета.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, вечером 4 декабря актер упал и ударился головой. Ему вызвали скорую. Щербакова срочно доставили в больницу.

Он лежит в отделении нейрохирургии. Актер находится в сознании.

Отмечается, что два месяца назад народный артист России попадал в больницу. У него был сердечный приступ.

В сентябре сообщалось, что состояние Щербакова ухудшилось после смерти актера Романа Мадянова. Трагическая новость подкосила здоровье артиста.