Опубликовано 05 декабря 2024, 17:351 мин.
74-летний актер Борис Щербаков попал в больницу с сотрясением мозга
Baza: актер Борис Щербаков попал в больницу с сотрясением мозга после падения.
© Starface.ru
74-летний актер Борис Щербаков попал в больницу. У него диагностировали сотрясение мозга и перелом костей лицевого скелета.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, вечером 4 декабря актер упал и ударился головой. Ему вызвали скорую. Щербакова срочно доставили в больницу.
Он лежит в отделении нейрохирургии. Актер находится в сознании.
Отмечается, что два месяца назад народный артист России попадал в больницу. У него был сердечный приступ.
В сентябре сообщалось, что состояние Щербакова ухудшилось после смерти актера Романа Мадянова. Трагическая новость подкосила здоровье артиста.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Лилия Караева