Пока не сможет играть в спектаклях: раскрыты подробности состояния Бориса Щербакова

Попавшему в больницу после падения с переломом черепа Борису Щербакову планируют снять швы в середине декабря. После выписки актер временно не сможет играть в спектаклях.

74-летний артист находится в ГКБ Иноземцева в состоянии средней тяжести. Выявив перелом черепа у Щербакова, врачи наложили швы и сделали перевязку. Также у него обнаружили отек мягких тканей, ушибы и множественные переломы лица, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В ближайшее время артиста осмотрит челюстно-лицевой хирург во избежание эстетических дефектов и нарушений в разговорной речи.

Борису Васильевичу предстоит длительная реабилитация после выписки из больницы. Об участии в спектаклях ему придется временно забыть. Из-за проблем со здоровьем артист находится в подавленном состоянии.

Щербакова обнаружила жена, когда он лежал без сознания на лестничной клетке. До госпитализации он все же пришел в себя и пожаловался на головную боль. Предварительно, сейчас актер передвигается только на каталке в лежачем положении.

Ранее стали известны обстоятельства травмирования актера. По предположению соседей, он мог упасть из-за злоупотребления курением.