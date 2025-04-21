Жаловался на боли в сердце, спине и шее: сыгравшему Леню Голубкова актеру потребовалась помощь врачей

Актер Владимир Пермяков, известный в России по роли Лени Голубкова из рекламы «МММ», вынужден был экстренно обратиться за медицинской помощью. Он жаловался на боли в сердце, спине и шее.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, после проведенного обследования 72-летнему Пермякову предварительно диагностировали диабет и строго запретили есть сало, колбасы и пить сладкую газированную воду.

По словам самого актера, он старается следить за своим здоровьем, регулярно бегает по пять километров. Кроме того, он поделился творческими планами и заверил, что пытается возобновить карьеру в театре и на телевидении.

Напомним, Владимир Пермяков получил широкую популярность после того, как сыграл Леню Голубкова в рекламе финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди.

Ранее Владимир Пермяков развелся с молодой женой после года брака. Актер признался, что его бывшая возлюбленная Ольга неудачно пошутила и этим сильно задела его.

Также сообщалось, что Пермякова обманули на 183 тысячи рублей. С ним связались некие юристы, которые пообещали провести перерасчет пенсии. Актер согласился на это, заплатив сначала 31 тысячу рублей, потом еще 52 тысячи за подачу документов в суд, а затем еще около 100 тысяч рублей за судебные издержки.