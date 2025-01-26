Владимира Пермякова, снявшегося в рекламе «МММ», обманули на 183 тысячи рублей. Об этом сообщает Пятый канал.

Владимир Пермяков получил широкую популярность после того, как сыграл Леню Голубкова в рекламе финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. Артист признался, что несколько лет назад его обманули мошенники.

По словам Пермякова, с ним связались юристы, которые пообещали провести перерасчет пенсии. Он согласился на это, заплатив сначала 31 тысячу рублей. Позже адвокаты попросили Пермякова добавить еще 52 тысячи за подачу документов в суд, а затем еще около 100 тысяч рублей за судебные издержки.

«Меня юристы развели на 183 тысячи рублей. Сказали про нищенскую пенсию, мол, приходите, поднимем. Спросил — там бесплатно? Она промолчала. Косит под адвоката, но друзья мои посмотрели, такого адвоката нет», — рассказал актер.

В итоге суд все же состоялся, но артисту присудили всего 54 тысячи рублей. Когда он понял, что его обманули, Пермяков пошел с жалобой в полицию. Оказалось, помимо него есть и другие пострадавшие от мошенников пенсионеры.

Ранее мы писали о том, что в Самарской области пенсионерка передала мошенникам полмиллиарда рублей.