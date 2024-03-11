«Получилось, что она королева, а я ее слуга»: Владимир Пермяков развелся с молодой женой спустя год после свадьбы

Актер Владимир Пермяков развелся с женой после одного года брака. Он признался, что его бывшая возлюбленная Ольга неудачно пошутила и этим сильно задела его. Об этом сообщает mk.ru.

В беседе со СМИ «Леня Голубков» рассказал, что он не смог смириться с предложением супруги разойтись. По его словам, она сказала это, кокетничая, но он воспринял всерьез. 71-летний актер решил, что таким образом Ольга указала ему, кто якобы главный в их отношениях.

«Меня это задело, как человека, как мужчину, она, не понимая свою шутку, наплевала мне в душу и в лицо. Получилось так, что она королева, а я ее слуга, и она сделала мне одолжение, вышла за меня замуж», - поделился Пермяков.

Актер признался, что, когда они разводились, Ольга плакала, осознавая свою ошибку. Однако ничего менять Владимир не намерен. Он отметил, что все документы уже были оформлены, поэтому он официально вновь свободный мужчина.

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