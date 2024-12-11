«Жаль, не понимаю»: Анна Седокова не смогла принять выбор 20-летней дочки

Певица Анна Седокова заявила, что не принимает решение дочки стать официанткой. Об этом сообщает «7Дней.ru».

20-летняя дочь Анны отказалась от публичной жизни. Алина учится за границей на финансиста и подрабатывает официанткой. По словам певицы, ей тяжело принять выбор дочки. Она считает, что наследница могла бы стать популярным блогером, обладая при этом харизмой и чувством юмора.

«Какой потенциал пропадает! А ты выбрала получать высшее образование и работать 24/7. Жаль, что ты ненавидишь быть блогером. Не понимаю твой выбор», — высказалась знаменитость.

По словам Анны, она испытывала трудности с воспитанием Алины. Певица, став мамой в 20 лет, была не готова к рождению ребенка.

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