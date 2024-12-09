Суд расторг брак певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Бывшая солистка ВИА «Гры» Анна Седокова официально развелась с мужем Янисом Тиммой. 9 декабря суд развел супругов спустя четыре года брака.

Напомним, Анна Седокова была замужем трижды. Первым избранником певицы был белорусский и украинский футболист Валентин Белькевич. В браке с ним у Седоковой родилась дочь Алина. Вторым мужем знаменитости был бизнесмен Максим Чернявский, в этом союзе у пары родилась еще одна дочь Моника. Наконец, третьим супругом Седоковой стал баскетболист Янис Тимма.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова шокировала поклонников неожиданным заявлением о рабочей паузе.