«Без жен»: Дмитрий Маликов спровоцировал слухи о проблемах в браке

Народный артист РФ Дмитрий Маликов рассказал, что все чаще стал проводить время с друзьями, вследствие чего появились слухи о разладе в семье звезды. Об этом сообщает Пятый канал.

Дмитрий и Елена Маликовы считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Супруги вместе уже более 30 лет. Однако недавно 54-летний исполнитель заставил фанатов усомниться в семейной идиллии. Музыкант заявил, что все реже проводит свободное время с женой.

«В футбол играю, с сыном общаюсь, хожу с друзьями в рестораны, в кино», — поделился певец.

Паре удалось перенести различные испытания, но сохранить семью. В шоу-бизнесе существует мнение о том, что Маликовы живут друг с другом по инерции, дети и совместно нажитое не дают им окончательно расстаться. Весной текущего года артист с супругой проводили время вместе, однако после артист признался, что собирался отправиться с друзьями на машине по всей стране.

«Без женщин, без жен. Просто в хорошей, веселой мужской компании. Виски-тур у нас планировался, но, к сожалению, не срослось», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Дмитрий Маликов стал жертвой кражи.