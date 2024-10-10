«Жаль девочку! Такая красотка была»: в Сети обеспокоены худобой Екатерины Варнавы

«Почему вы не кушаете? Вам бы хотя бы 3 кг набрать. Жаль девочку! Такая красотка была. Теперь лапки как у птички», — высказались россияне.

К слову, на защиту артистки встали ее коллеги. Певица Алсу, актрисы Анна Чиповская и Юлия Хлынина оценили фото Варнавы, поставив смайлик в виде огня.

Отметим, что сама Екатерина не реагирует на критику фолловеров.

Ранее Екатерина Варнава призвала не комментировать ее из-за похудевшей фигуры. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ирина Болгар необычно поздравила Павла Дурова с днем рождения.