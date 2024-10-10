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Опубликовано 10 октября 2024, 13:53
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«Жаль девочку! Такая красотка была»: в Сети обеспокоены худобой Екатерины Варнавы

Подписчики раскритиковали новые фото 39-летней Екатерины Варнавы из-за худых ног.
«Жаль девочку! Такая красотка была»: в Сети обеспокоены худобой Екатерины Варнавы

© Starface.ru

Подписчики раскритиковали новые фото 39-летней Екатерины Варнавы из-за худых ног. Юмористка столкнулась с критикой в личном блоге.

Екатерина поделилась новыми снимками, под которыми рассказала о предстоящей премьере ее шоу на Кипре, чем спровоцировала обсуждения в Сети. Подписчиков заинтересовал не новый проект Варнавы, а ее фигура, которую они сочли слишком худой. Россияне считают, что юмористка специально отказывается от еды, хотя ей нужно набрать вес.

«Жаль девочку! Такая красотка была»: в Сети обеспокоены худобой Екатерины Варнавы

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Почему вы не кушаете? Вам бы хотя бы 3 кг набрать. Жаль девочку! Такая красотка была. Теперь лапки как у птички», — высказались россияне.

К слову, на защиту артистки встали ее коллеги. Певица Алсу, актрисы Анна Чиповская и Юлия Хлынина оценили фото Варнавы, поставив смайлик в виде огня.

Отметим, что сама Екатерина не реагирует на критику фолловеров.

Ранее Екатерина Варнава призвала не комментировать ее из-за похудевшей фигуры. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ирина Болгар необычно поздравила Павла Дурова с днем рождения.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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