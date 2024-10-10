«Жаль девочку! Такая красотка была»: в Сети обеспокоены худобой Екатерины Варнавы
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Подписчики раскритиковали новые фото 39-летней Екатерины Варнавы из-за худых ног. Юмористка столкнулась с критикой в личном блоге.
Екатерина поделилась новыми снимками, под которыми рассказала о предстоящей премьере ее шоу на Кипре, чем спровоцировала обсуждения в Сети. Подписчиков заинтересовал не новый проект Варнавы, а ее фигура, которую они сочли слишком худой. Россияне считают, что юмористка специально отказывается от еды, хотя ей нужно набрать вес.
«Почему вы не кушаете? Вам бы хотя бы 3 кг набрать. Жаль девочку! Такая красотка была. Теперь лапки как у птички», — высказались россияне.
К слову, на защиту артистки встали ее коллеги. Певица Алсу, актрисы Анна Чиповская и Юлия Хлынина оценили фото Варнавы, поставив смайлик в виде огня.
Отметим, что сама Екатерина не реагирует на критику фолловеров.
Ранее Екатерина Варнава призвала не комментировать ее из-за похудевшей фигуры. Подробности читайте в этой новости.
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