НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 октября 2024, 17:07
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«Меньше яда»: Екатерина Варнава отреагировала на критику фигуры

Актриса Екатерина Варнава призвала не комментировать ее из-за похудевшей фигуры.
«Меньше яда»: Екатерина Варнава отреагировала на критику фигуры

© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News

Российская актриса Екатерина Варнава попросила не комментировать ее из-за похудевшей фигуры. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Меньше яда»: Екатерина Варнава отреагировала на критику фигуры

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На новых снимках артистка позировала за барным столом. Знаменитость предстала перед камерой в вечернем наряде, ей также сделали укладку и макияж. При этом подписчики не оценили фото и назвали актрису слишком худой.

Варнава не стала игнорировать хейт и дала ироничный ответ недоброжелателям.

«Милые прекрасные люди (ну, или те, кто пытается за них сойти), меньше яда и токсичных элементов... Это все портит экологию», — высказалась артистка.

Напомним, Екатерина Варнава столкнулась с отменой в России: сначала она лишилась роли в шоу «Абсолютно нага», затем в прокат не вышел фильм с ее участием. Это привело к тому, что юмористка перестала выходить в свет и впала в депрессию.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что ждет кабаре-шоу Екатерины Варнавы на Кипре и сколько она зарабатывала в России.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Екатерина Варнава
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