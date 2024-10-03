«Меньше яда»: Екатерина Варнава отреагировала на критику фигуры

На новых снимках артистка позировала за барным столом. Знаменитость предстала перед камерой в вечернем наряде, ей также сделали укладку и макияж. При этом подписчики не оценили фото и назвали актрису слишком худой.

Варнава не стала игнорировать хейт и дала ироничный ответ недоброжелателям.

«Милые прекрасные люди (ну, или те, кто пытается за них сойти), меньше яда и токсичных элементов... Это все портит экологию», — высказалась артистка.

Напомним, Екатерина Варнава столкнулась с отменой в России: сначала она лишилась роли в шоу «Абсолютно нага», затем в прокат не вышел фильм с ее участием. Это привело к тому, что юмористка перестала выходить в свет и впала в депрессию.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что ждет кабаре-шоу Екатерины Варнавы на Кипре и сколько она зарабатывала в России.