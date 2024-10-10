«Никто не должен оставаться без подарков»: Ирина Болгар необычно поздравила Павла Дурова с днем рождения

Называющая себя матерью детей бизнесмена Павла Дурова Ирина Болгар не забыла про его день рождения и в честь праздника опубликовала в Сети кадры из французского замка Иф, который раньше был тюрьмой. Пользователи считают, что таким образом блогерша пожелала создателю Telegram отправиться за решетку.

Ирина Болгар уже не первый месяц выкладывает на своей странице в соцсети посты, в которых обвиняет Дурова в различных преступлениях. В преддверии дня рождения миллионера она заявила, что он является абьюзером, а затем 10 октября выставила кадры из бывшей тюрьмы.

«Никто не должен оставаться без подарков в день рождения. Когда мы не можем доставить их лично, будем полагаться на почтальонов Вселенной», - написала Болгар.

Отметим, что в Сети многие не поддерживают Ирину и обвиняют ее в пиаре на имени Дурова. Хейтеры ссылаются на то, что свою историю блогерша решила раскрыть, когда бизнесмена арестовали во Франции.

Сам миллионер заявления Болгар не комментирует, но от его имени высказался его представитель. Он отмечал, что Ирина никогда не была возлюбленной Павла, и их связывали только дети, которых женщина захотела от бизнесмена.

Ранее Ирина Болгар рассказала, как Павел Дуров оставил ее беременную в Париже.