«Жаль, что сегодня не 1 апреля»: Егор Крид прокомментировал ДТП с участием его машины
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30-летний певец Егор Крид сообщил, что в его Lamborghini врезался таксист в Москве. Артист объявил о ДТП в Telegram-канале.
В соцсети Егора появились кадры с места аварии. На них заметно, что водитель такси въехал в авто Крида сзади. По словам певца, сила удара была настолько большой, что дверь такси деформировалась. Егор предположил, что виновник ДТП был в нетрезвом состоянии.
«Жаль, что сегодня не 1 апреля. Видимо, был под чем-то, как сказали пассажиры, которые в момент того, как он разогнался и врезался в стоящую на светофоре «Ламбу», были внутри его салона. Чтобы вы понимали силу удара, у него дверь деформировалась так, что он выйти не смог», — высказался он.
Артист уточнил, что в момент ДТП не находился в машине. Также он призвал не садиться в такси, если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
«Со мной все ок. Спасибо. Не переживайте! Меня даже не было в машине, когда это случилось. Машину жалко и чинить долго», — резюмировал певец.
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