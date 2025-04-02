Айза-Лилуна Ай нашла виновных в отравлении Паши Техника

Рэпер Паша Техник остается в критически тяжелом состоянии в Таиланде. Предположительно музыкант отравился запрещенными веществами. По поводу произошедшего высказалась Айза-Лилуна Ай, которая столкнулась с наркозависимостью бывшего мужа Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов).

Айза назвала Павла классным человеком. Его, по мнению блогерши, сгубило окружение.

«Паша очень классный человек, окружение его — дерьмо. Не знаю, что с ним случилось в Таиланде, но молюсь за его скорейшее выздоровление», — написала 40-летняя бизнесвумен в своем Telegram-канале.

Блогер надеется, что Техник сможет выйти из комы, выжить и начать бороться с зависимостью. Она посоветовала рэперу полностью сменить окружение.

Айза была замужем за Алексеем Долматовым с 2008 по 2014 год. Рэпер долгое время страдал от наркотической зависимости. В декабре прошлого года он снова попал в рехаб.

Напомним, рэпер попал в больницу в Таиланде 27 марта после отравления неизвестным веществом. Друзья рэпера утверждали, что накануне его чем-то угостил неизвестный поклонник. Сейчас состояние Техника тяжелое — он находится в коме, у рэпера диагностировали пневмонию, сепсис и полиорганную недостаточность.

Ранее к музыканту в Таиланд прилетел реаниматолог из Москвы. Представители артиста полностью оплатили ему поездку.