«Эта работа уникальна»: певица Нюша рассказала о дуэте с Егором Кридом

Нюша призналась, что считает дуэт с Егором Кридом «уникальной работой». Певица рассказала о работе с экс-возлюбленным сайту «Страсти».

В 2020 году Нюша и Егор выпустили песню «Mr. & Mrs. Smith», которая спустя 5 лет не покидает тренды и остается на слуху. По словам артистки, она считает эту работу «уникальной». Их трек с Кридом посвящен всем людям, которые когда-то любили друг друга, и учит благодарности.

«Эта работа уникальна в своем роде. Во-первых, тем, что посвящается бывшим и речь идет о прощении и благодарности, а не о плохих, негативных моментах. А, во-вторых, это про смелость», — рассказала Нюша.

За всю карьеру песни Нюши не раз становились хитами, возглавляли музыкальные чарты и выигрывали награды. По словам артистки, ей приятно признание, но оно не является ее главной целью.

«Любая награда ценна и приятна, но это не самоцель. Для меня каждая песня — часть обнажения души. Они все о моем внутреннем мире», — резюмировала певица.

Полное интервью Нюши об участии в шоу ТНТ «Сокровища императора», материнстве и жизни после развода читайте здесь.