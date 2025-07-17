«Земля ушла из-под ног»: Костенко вспомнила, как дочке поставили неутешительный диагноз

Модель Анастасия Костенко вспомнила, как врачи ошибочно поставили диагноз дочке. Костенко рассказала об инциденте в Telegram-канале.

Жена Дмитрия Тарасова призналась, что всегда переживает за своих близких, особенно за здоровье детей. Костенко вспомнила, как однажды привезла дочь на УЗИ головы и услышала опасный диагноз — у наследницы «обнаружили» опухоль. Анастасия сильно испугалась, но потом выяснилось, что врач ошиблась.

«У каждого есть фраза, после которой земля ушла из-под ног... Один раз был случай, когда на УЗИ головы дочки врач сказала: «Так, опухоль… не найду ее что-то»», — пожаловалась звездная мама.

Костенко добавила, что врач перепутала пациентов.

Подписчики поддержали Костенко. Они посочувствовали модели, которая из-за невнимательности доктора переволновалась за ребенка.

«Представляю, что с вами было тогда. Ужас…» — высказались фолловеры.

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