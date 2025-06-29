Модель Анастасия Костенко высказалась в адрес Анны Линниковой. Она сравнила «Мисс России», которая раскритиковала ее брак с Дмитрием Тарасовым, с клопом в чужом белье.

Перепалка между моделями началась из-за событий прошлого. Линникова напомнила, что Костенко якобы увела футболиста Тарасова у телеведущей Ольги Бузовой. По ее словам, такое поведение является позорным.

Супруга спортсмена, в свою очередь, сначала сравнила оппонентку с Моськой из басни Крылова, а после и вовсе разглядела в Анне клопа, которые не может жить без чужого белья.

«P.S. Клопы — они такие. Без чужого белья не могут прожить», — написала Костенко.

Ранее Линникова заявила, что Тарасов изменяет Костенко. Также, по словам «Мисс России», у жены бывшего футболиста плохие отношения со свекровью.