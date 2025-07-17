«Мебель не вмещается»: Костенко вынуждена одна ремонтировать съемное жилье

Анастасия Костенко взялась ремонтировать съемное жилье в одиночку. Об этом стало известно из соцсетей.

Сейчас Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов вместе с четырьмя детьми ютятся в арендованном таунхаусе. Не так давно они продали свой загородный дом, чтобы купить новый. Пока в здании идет ремонт, супруги не могут переехать туда.

На днях Анастасия Костенко выложила в соцсетях кадры, как она в одиночку красит стены в арендованном жилье. При этом безработного супруга модели рядом не видно.

«Пока наш дом на ремонте, я решила обновить комнату девочек, тем более через полтора месяца Милашка у нас станет первоклашкой, а учебная мебель не вмещается. Долго смущали обои, но, получив добро от собственника таунхауса, вооружившись малярным скотчем, кистью, валиком, пошла в атаку», — подписала кадры она.

Ранее мы писали о том, почему спустя годы брака Костенко все еще задевает статус «разлучницы».