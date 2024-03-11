Земфира* подала жалобу на отказ снять с нее статус иноагента

Популярная певица Земфира* (признана в РФ иноагентом) решила подать жалобу в кассационный суд на отказ снять с нее статус иностранного агента. Об этом пишет ТАСС.

«Зарегистрирована кассационная жалоба по делу», — заявили в кассационном суде.

Минюст РФ включил Земфиру* в реестр иноагентов в феврале минувшего года. Позднее Замоскворецкий районный суд Москвы признал это решение законным. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на подобное решение, вследствие чего оно вступило в законную силу. По информации Минюста, артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, выступала с концертами в недружественных странах с призывами против СВО, а также получала поддержку от иностранных источников.

Ранее мы писали, что Земфира* может потерять 9 млн рублей заработка из-за лишения авторских выплат. Примечательно, что в год певица в одном лице получает 30 миллионов рублей.

Также Земфира* призналась, что сильно удивилась, когда увидела снег на улицах Парижа.

*(признана в РФ иноагентом)