Может недополучить около 9 миллионов рублей: чем Земфире* грозит закон о запрете на авторские выплаты
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Известная российская исполнительница Земфира* (признана иноагентом на территории России) рискует остаться без значительной доли годового дохода. Все дело в новом законопроекте, который рассматривают депутаты Госдумы, передает Telegram-канал Mash.
Народные избранники обсуждают, как сделать так, чтобы признанные иностранными агентами артисты перестали получать авторские отчисления. Предполагается, что соответсвующий закон может быть принят членами нижней палаты парламента уже в марте.
По данным журналистов, в случае Земфиры* речь идет о сумме порядка 9 миллионов рублей. В год исполнительница, автор и композитор в одном лице получает 30 миллионов рублей. Помимо башкирской звезды, точно таким же образом дохода рискуют лишиться и другие звезды, внесенные Минюстом в реестр.
Ранее в российской компании «Флаувау» заявили, что откажутся от сотрудничества с YouTube-блогером Юрием Дудем* (признан иноагентом на территории России). Такое решение было принято на основании грядущих изменений в законодательстве.
*признаны иноагентами на территории России