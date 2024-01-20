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Опубликовано 20 января 2024, 15:11
1 мин.

«Сложно было, но справились»: Земфира* рассказала, как прилетела в Париж и «обомлела»

Земфира* сильно удивилась, когда увидела снег на улицах Парижа.
«Сложно было, но справились»: Земфира* рассказала, как прилетела в Париж и «обомлела»

© Starface.ru

Земфира* (признана иностранным агентом на территории РФ) вернулась во Францию после гастрольного тура в Таиланде и Индонезии. Певица сильно удивилась, когда увидела снег на улицах Парижа.

Артистка выложила в соцсети снимок из дома. Земфира* сфотографировалась перед зеркалом на фоне свечей.

«Сложно было, но справились»: Земфира* рассказала, как прилетела в Париж и «обомлела»

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Привет. Спасибо! Азия – ну как сказать, сложно было, но справились. Прилетев в Париж, увидела снег, обомлела. Снег в Париже!» – поделилась исполнительница.

Прекращать концертную деятельность она не планирует. Певица уже готовится к выступлениям в США, которые начнутся в апреле.

Земфира* призналась, что надеется совсем скоро порадовать любимых слушателей.

«Чувствую себя хорошо, в хорошей форме, хочу петь, хочу поражать. Так и будет», – заявила артистка.

Ранее мы писали, что случилось с певцом Аркадием Укупником. В последнее время артист пропал с экранов и больше не появляется на светских мероприятий. Как оказалось, сейчас музыкант живет вместе с семьей в Московской области.

*признана иностранным агентом на территории РФ

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Юлия Романова
Теги:
Земфира
гастроли
певица
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