Земфира* анонсировала концертный тур по Европе

Известная певица Земфира* (признана в РФ иноагентом) анонсировала концертный тур по Европе. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Исполнительница даст концерты осенью текущего года: 13 сентября у нее запланировано шоу в Белграде (Сербия), 15 числа — в Лимассоле (Кипр), а 18 — в Тбилиси (Грузия). 7 октября знаменитость выступит перед жителями Праги (Чехия), а 13 числа окажется в Риге (Латвия).

«Билеты на концерты уже в продаже», - написала артистка.

Стоит отметить, что с момента начала СВО Земфира* проживает во Франции.

Ранее мы писали, что суд взыскал с Земфиры* задолженность по оплате взносов за капремонт.

Также сообщалось, что стоимость квартиры Земфиры* в Москве может составлять порядка 60 млн рублей.

*(признана в РФ иноагентом)