Земфира* анонсировала концертный тур по Европе
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Известная певица Земфира* (признана в РФ иноагентом) анонсировала концертный тур по Европе. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.
Исполнительница даст концерты осенью текущего года: 13 сентября у нее запланировано шоу в Белграде (Сербия), 15 числа — в Лимассоле (Кипр), а 18 — в Тбилиси (Грузия). 7 октября знаменитость выступит перед жителями Праги (Чехия), а 13 числа окажется в Риге (Латвия).
«Билеты на концерты уже в продаже», - написала артистка.
Стоит отметить, что с момента начала СВО Земфира* проживает во Франции.
Ранее мы писали, что суд взыскал с Земфиры* задолженность по оплате взносов за капремонт.
Также сообщалось, что стоимость квартиры Земфиры* в Москве может составлять порядка 60 млн рублей.
*(признана в РФ иноагентом)