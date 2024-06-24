Стоимость квартиры Земфиры* в Москве может составлять порядка 60 млн рублей

Стоимость квартиры Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) в Москве может составлять порядка 60 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

В июне 2023 года в СМИ сообщили, что Земфира* решила переписать свою квартиру в Москве на подругу Ренату Литвинову. Так она обезопасила недвижимость, как предполагают журналисты, от возможной конфискации имущества в пользу государства.

Певица жила в сталинском доме на Фрунзенской набережной. Двухкомнатная квартира площадью 85 кв. м. находится на шестом этаже.

«Страсти» выяснили, что сейчас по адресу Фрунзенская набережная, дом 46 есть объявление о продаже аналогичного жилья — площадью 88 кв. м. Однако эта квартира находится чуть ниже — на третьем этаже. Ее стоимость составляет 60 миллионов рублей.

«Малонаселенный опрятный подъезд, приличные соседи, благоустроенный тихий, зеленый двор, въезд через шлагбаум», — сказано в объявлении.

Вероятно всего, квартира Земфиры* стоит приблизительно столько же.

Ранее мы писали о том, что фото с вероятным визитом Земфиры* в Москву оказалось от 2018 года.

*Признана иноагентом на территории РФ.