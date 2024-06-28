Суд взыскал с Земфиры* задолженность по оплате взносов за капремонт

Суд взыскал с Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) задолженность по оплате взносов за капремонт. Об этом стало известно «Страстям».

Мировой судья судебного участка Хорошёвского района Москвы вынес решение о взыскании с певицы Земфиры* долга, который она накопила за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Сумма долга не уточняется.

Как удалось выяснить «Страстям», на певицу в суд подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, так что, вероятнее всего, Земфира* не оплачивала взносы за капремонт.

Напомним, певица в 2023 году переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной в Москве на свою знакомую Ренату Литвинову. Ранее мы писали, что приблизительная стоимость недвижимости Земфиры* составляет 60 миллионов рублей.

Мы также рассказывали о том, что у Майкла Джексона обнаружили долг в полмиллиарда долларов.

*признана иноагентом на территории РФ.