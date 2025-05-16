«Зеленоглазое такси» вместо Lamborghini: Стас Пьеха высмеял Егора Крида в новом видео

Несколько российских рэп-исполнителей за последние годы выпустили треки об автомобиле Lamborghini. В их числе: Егор Крид, Konfuz и другие. Их композиции высмеял певец Стас Пьеха на своей страничке в соцсетях.

Внук Эдиты Пьехи опубликовал ролик юмористического характера. В видео Стас пытается сесть в автомобиль, но, когда он открывает дверь сначала включается трек Крида. Участник «Фабрики звезд» резко закрывает Lamborghini. После из автомобиля звучит песня Konfuz, что также не сильно радует певца.

Наконец, Пьеха принимает решение ехать на такси под трек «Зеленоглазое такси» народного артиста Михаила Боярского.

Комментаторы оценили шутливый ролик звезды.

«Может, бедность — не так уж плохо»; «Ну все, машину на свалку», — написали они.

Ранее актриса Ника Здорик рассказала о причинах расставания с певцом Стасом Пьехой. Возлюбленные встречались втайне от общественности и решили прекратить отношения в 2023 году.

Также мы писали, что артист не планирует создавать семью в ближайший год.