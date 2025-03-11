«В ближайший год не планирую»: Стас Пьеха рассказал о личной жизни

44-летний певец Стас Пьеха признался, что в ближайший год не создаст семью. Артист свободен и не состоит в отношениях.

Об этом он рассказал в интервью Kp.ru.

«Мое сердце свободно. Я в ближайший год не планирую заводить семью», - ответил певец на вопрос о личной жизни.

Пьеха сообщил, что почти каждый месяц ездит в Санкт-Петербург: не только по работе, но и к сыну, а также к бабушке. Певец признался: с сыном он ходит в рестораны, торговые и детские центры или же проводит время дома. Мальчик растет «весьма артистичным», хотя о желании стать артистом пока не заявлял.

Певец дружит с мамой сына: говорит, что в противном случае было бы тяжело.

«Иметь тяжелые отношения спустя столько лет после расставания - это как будто бы какая-то обуза. Нет, у нас все легко», - поделился Пьеха.

Ранее он рассказывал, что Эдита Пьеха проводит время в загородном доме, смотрит телевизор и вспоминает старые концерты.