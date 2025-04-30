«Нам было очень тяжело»: актриса Здорик назвала причину расставания со Стасом Пьехой

Актриса Ника Здорик рассказала о причинах расставания с певцом Стасом Пьехой. Девушка дала интервью и раскрыла личную жизнь.

Звездная пара была вместе год и рассталась в 2023 году. Они скрывали роман, но потом о нем все равно стало известно общественности. Ника призналась, что они приняли это решение за один день, вместе.

Девушка отметила, что она очень эмоциональная, а вот переживший в прошлом зависимость от запрещенных препаратов артист с трудом выражал эмоции. Из-за этого между ними возникало недопонимание.

«Просто в один момент нам было очень тяжело, потому что я очень эмоциональный человек, и я открыто проявляю свои чувства, а он говорил всегда одно: «Мне нужна спокойная», — поделилась Здорик в беседе с Юлией Меньшовой.

Напомним, что до этого Стас тоже давал интервью и заявлял, что больше категорически не хочет встречаться с Никой. Девушка же убеждена, что мужчина просто не справился с ее бурным темпераментом. Она также опровергла слухи о том, что между ними был пиар-роман.

Ранее мы писали о том, что Дана Борисова обвинила Стаса Пьеху во лжи. По словам блогерши, артист породил слухи, что она не избавилась от зависимости, но это не так.