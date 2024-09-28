«Здесь я тоже занят делом»: уехавший из России Эдвард Радзинский раскрыл свое местонахождение

Писатель Эдвард Радзинский опроверг информацию об эмиграции из России. При этом он отметил, что в настоящее время находится в Венеции, а в ноябре вернется в Москву.

«Я сейчас в городе Венеции, плыву на пароходике… Я вернусь [в Россию] в ноябре, проведу свои творческие вечера. Их будет около пяти. Здесь я тоже занят делом», - сказал Радзинский в беседе с «Абзацем».

Писатель также отметил, что продолжает держать связь с поклонниками в соцсетях, где у него 425 тысяч подписчиков.

Отвечая на вопрос о здоровье, 88-летний Радзинский заверил, что с ним все хорошо.

После начала СВО Радзинский уехал из России и долгое время скрывал свое местонахождение. В мае 2023 года, комментируя журналистам прилет беспилотников, которые были сбиты вблизи Николиной Горы, где когда-то писатель снимал дачу, он заявил, что почти не следит за новостями из России, и у него «мало информации».

Осенью 2023 года Минюст России признал иноагентом сына Эдварда Радзинского. Олег Радзинский* (признан иноагентом на территории РФ) является исполнительным директором организации, включенной в реестр иностранных агентов и проживает за пределами РФ.

Этим летом Радзинский стал жертвой телефонных мошенников и лишился 45 миллионов рублей. Злоумышленники предложили писателю перевести средства на «безопасный счёт».

*Признан иностранным агентом на территории России