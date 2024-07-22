Мошенники похитили 45 миллионов рублей у писателя Эдварда Радзинского

Мошенники похитили 45 миллионов рублей у драматурга Эдварда Радзинского. Мужчина стал очередной жертвой телефонных преступников, которые смогли провернуть свою схему. Подробности сообщает Telegram-канал «Сапа».

Знаменитости позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонки от злоумышленников продолжались несколько дней, они также говорили, якобы работают в ФСБ. Радзинский поверил и 15 июля перевел мошеннику 45 миллионов рублей. Через некоторое время он понял, что был обманут, и обратился в полицию.

19 июля один из подозреваемых был задержан. Им оказался безработный 19-летний парень родом из Новосибирска. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Ранее мы писали о том, что актриса Александра Черкасова рассказала, как ее загипнотизировали мошенники. Звезда картины «Содержанки» долгое время не выходила на связь, так как переживала из-за произошедшего. Только после заявления в полицию девушка решилась признаться, что стала жертвой злоумышленников. На прошлой неделе актрисе пришло сообщение якобы от режиссера фильма «Декабрь» Клима Шипенко. В нем было сказано, что по картине, в которой снялась Черкасова, идет проверка.